APOLITICI

Curiosità e Significato di Apolitici

Approfondisci la parola di 9 lettere Apolitici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apolitici? Il termine apolitici indica persone che non si interessano o non partecipano attivamente alla vita politica, evitando di schierarsi o impegnarsi in partiti e questioni politiche. Sono individui che preferiscono mantenere una certa distanza dai giochi di potere e dalle campagne elettorali. Essere apolitici significa, quindi, allontanarsi dalle dinamiche partitiche, concentrandosi su altri aspetti della vita o delle proprie attività.

Come si scrive la soluzione Apolitici

Hai trovato la definizione "Estranei a ciò che fanno i partiti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N C P S A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPINACIO" SPINACIO

