APOLITICHE

Curiosità e Significato di Apolitiche

La soluzione Apolitiche di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apolitiche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apolitiche? APOLITICHE indica un atteggiamento o una situazione che si distacca dalla politica, dai partiti e dalle loro beghe. È usato per descrivere persone, scelte o contesti che non si coinvolgono nelle faccende politiche, preferendo un approccio neutro o indipendente. In un mondo sempre più politicizzato, essere apolitiche può significare anche voler mantenere autonomia e obiettività. È un modo per sfuggire alle complicazioni della politica attiva.

Come si scrive la soluzione Apolitiche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Estranee a ciò che fanno i partiti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T A E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESTA" PESTA

