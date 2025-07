Date in dono nei cruciverba: la soluzione è Regalate

REGALATE

Curiosità e Significato di Regalate

Perché la soluzione è Regalate? Date in dono si traduce in italiano come regalate, un invito a offrire qualcosa a qualcuno come gesto di gentilezza o affetto. È un modo per esprimere generosità e cura, condividendo momenti speciali o oggetti preziosi. La parola racchiude l'idea di donare con il cuore, rendendo ogni gesto un gesto di amore e attenzione verso gli altri.

Come si scrive la soluzione Regalate

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

