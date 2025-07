Crudele, spietata nei cruciverba: la soluzione è Empia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Crudele, spietata' è 'Empia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMPIA

Curiosità e Significato di Empia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Empia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Empia? Empia descrive qualcosa o qualcuno che compie azioni malvagie, sacrileghe o ingiuste, suscitando disprezzo e condanna. È un termine usato spesso in contesti morali o religiosi per indicare comportamenti crudeli e senza pietà. In breve, rappresenta l’opposto di ciò che è giusto e compassionevole, e il suo uso sottolinea la gravità delle azioni negative di una persona o di un gesto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Crudele senza misericordiaSpietato crudelePersona crudele e vileCrudele spietatoSelvaggio crudele

Come si scrive la soluzione Empia

Se "Crudele, spietata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

M Milano

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L T T R O I I A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOTALITARIO" TOTALITARIO

