selvaggio crudele

Aggettivo

inumano m sing

qualcosa che viola i diritti o i principi di comportamento dell'uomo, o che è incivile

Voce verbale

inumano

terza persona plurale dell'indicativo presente di inumare

Sillabazione

(aggettivo) i | nu | mà | no

(voce verbale i | nù | ma | no

Pronuncia

IPA: /inu'mano/

Etimologia / Derivazione

(non umano) dal latino inhumanus, formato. da in- e humanus cioè "umano"

dal latino humanus (voce verbale) deriva da inumare

Sinonimi

atroce, barbarico, barbaro, bestiale, cattivo, crudele, crudo, disumano, efferato, ferino, feroce, inesorabile, malvagio, spietato, terribile, tremendo, truce, violento,





Contrari

buono, pietoso, umano

