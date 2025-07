Chi ce l ha sopporta con calma e rassegnazione nei cruciverba: la soluzione è Pazienza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi ce l ha sopporta con calma e rassegnazione' è 'Pazienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAZIENZA

Curiosità e Significato di Pazienza

Perché la soluzione è Pazienza? La pazienza è la capacità di affrontare situazioni difficili o fastidiose senza perdere calma o rabbia. È una virtù che permette di aspettare con tranquillità, anche quando le cose non vanno come sperato. Coltivare la pazienza aiuta a gestire meglio lo stress e a mantenere rapporti sereni. In poche parole, è l’arte di sopportare con calma ciò che non possiamo cambiare subito.

Come si scrive la soluzione Pazienza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi ce l ha sopporta con calma e rassegnazione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

Z Zara

I Imola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

