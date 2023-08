Non ce l ha chi vagabonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ce l ha chi vagabonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : META

Significato/Curiosità : Non ce l ha chi vagabonda

"Non ce l'ha chi vagabonda, una meta" è un'espressione idiomatica italiana che significa che chi vaga o viaggia senza una meta precisa ha difficoltà a trovare ciò che cerca. Questa frase sottolinea l'importanza di avere un obiettivo o una direzione nella vita, poiché il vagabondare senza una meta può portare a confusione e insoddisfazione. Essa suggerisce che avere un proposito chiaro può aiutare a trovare senso e soddisfazione nel cammino intrapreso. Il detto invita a riflettere sull'importanza di avere un obiettivo e un senso di direzione per raggiungere la felicità e il successo nella vita.

