Carico per quadrupedi nei cruciverba: la soluzione è Soma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Carico per quadrupedi' è 'Soma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOMA

Curiosità e Significato di Soma

La parola Soma è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Soma.

Perché la soluzione è Soma? Carico per quadrupedi si riferisce a un dispositivo chiamato SOMA, che aiuta gli animali a trasportare oggetti o pesi. È pensato per rendere più facile e sicuro il lavoro di chi si prende cura di quadrupedi, come cavalli o cani da lavoro. Una soluzione innovativa che semplifica la vita di chi si occupa di questi animali, migliorando comfort e praticità.

Come si scrive la soluzione Soma

La definizione "Carico per quadrupedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

