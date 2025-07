Battere, sgominare nei cruciverba: la soluzione è Sconfiggere

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Battere, sgominare' è 'Sconfiggere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCONFIGGERE

Curiosità e Significato di Sconfiggere

La parola Sconfiggere è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sconfiggere.

Perché la soluzione è Sconfiggere? Sconfiggere significa vincere o superare qualcuno o qualcosa, spesso in contesti di battaglie, competizioni o difficoltà. Indica l'atto di mettere fine a un avversario o problema con successo. È un termine che trasmette l'idea di vittoria e conquista, ed è molto usato sia in ambito sportivo che in situazioni quotidiane per esprimere il raggiungimento di un obiettivo. In definitiva, è un verbo che rappresenta la forza di affermarsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa battere i cuori a ParigiUn colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terrenoBattere le nocche sull uscioBattere le ali volandoFa battere i denti

Come si scrive la soluzione Sconfiggere

Stai cercando la risposta alla definizione "Battere, sgominare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

I Imola

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTRO" ARTRO

