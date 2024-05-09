Fa battere i denti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fa battere i denti' è 'Freddo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FREDDO

Perché la soluzione è Freddo? Il freddo è una sensazione che si manifesta quando la temperatura ambientale scende sotto determinati livelli, influenzando il corpo umano. Una delle reazioni più evidenti a questa condizione è il tremore dei denti, un movimento involontario che mira a generare calore attraverso l’attività muscolare. Questa risposta fisiologica aiuta a mantenere la temperatura corporea stabile, proteggendo gli organi interni dalle intemperie. Quando si avverte il freddo intenso, si può notare facilmente il movimento ritmico dei denti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa battere i denti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fa battere i denti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Freddo

La soluzione associata alla definizione "Fa battere i denti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa battere i denti" conferma che la soluzione 'Freddo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Freddo

F Firenze R Roma E Empoli D Domodossola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa battere i denti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Freddo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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