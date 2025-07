Attrezzo per sgrossare il legno nei cruciverba: la soluzione è Ascia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attrezzo per sgrossare il legno' è 'Ascia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCIA

Curiosità e Significato di Ascia

La soluzione Ascia di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ascia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ascia? L'ascia è uno strumento tradizionale usato per sgrossare il legno, ovvero rimuovere le parti più grandi e irregolari durante i lavori di falegnameria o taglio. Con la sua lama affilata e robusta, permette di modellare e preparare il legno in modo più semplice ed efficace. È un attrezzo fondamentale per chi lavora con i materiali lignei, rendendo più agevoli le fasi successive di lavorazione.

Come si scrive la soluzione Ascia

Hai davanti la definizione "Attrezzo per sgrossare il legno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S I L I Mostra soluzione



