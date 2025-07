Vicenza ospita molte sue opere architettoniche nei cruciverba: la soluzione è Palladio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vicenza ospita molte sue opere architettoniche' è 'Palladio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLADIO

Curiosità e Significato di Palladio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Palladio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Palladio? Palladio è uno dei più grandi architetti italiani del XVI secolo, famoso per aver lasciato un'impronta indelebile nella città di Vicenza. Le sue opere riflettono armonia e perfezione, influenzando l'architettura occidentale. La sua maestria si può ammirare in splendidi edifici come la Basilica Palladiana e le ville palladiane, simboli di eleganza e innovazione. Un vero patrimonio culturale italiano.

Come si scrive la soluzione Palladio

La definizione "Vicenza ospita molte sue opere architettoniche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

