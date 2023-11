La definizione e la soluzione di: Molte sue norme sono riprese nel Codice Civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 13 lettere : DIRITTO ROMANO

Significato/Curiosita : Molte sue norme sono riprese nel codice civile

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio o codice urbani, è un decreto legislativo che regola la tutela... Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

