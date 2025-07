Un tratto sabbioso della spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Arenile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tratto sabbioso della spiaggia' è 'Arenile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARENILE

Curiosità e Significato di Arenile

Vuoi sapere di più su Arenile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Arenile.

Perché la soluzione è Arenile? L'arenile è la zona sabbiosa di una spiaggia, quella parte che si trova tra l'acqua e le dune o le scogliere. È il luogo ideale per passeggiare, prendere il sole o costruire castelli di sabbia. Questa lingua di terra si forma naturale durante le mareggiate e rappresenta il confine tra il mare e la terraferma, rendendo ogni spiaggia unica e affascinante.

Come si scrive la soluzione Arenile

Hai davanti la definizione "Un tratto sabbioso della spiaggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

I Imola

L Livorno

E Empoli

