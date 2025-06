Litorale di sabbia nei cruciverba: la soluzione è Arenile

ARENILE

Curiosità e Significato di Arenile

Perché la soluzione è Arenile? L'arenile è la distesa di sabbia o ghiaia che si trova lungo la riva del mare o di un lago, formando il confine tra terra e acqua. È il luogo ideale per prendere il sole, nuotare o passeggiare. Questo spazio naturale rappresenta un ambiente prezioso per la fauna e la flora locali, rendendo il litorale un punto di incontro tra natura e attività umane.

Come si scrive la soluzione Arenile

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

I Imola

L Livorno

E Empoli

