Un dispositivo per bradicardici ing nei cruciverba: la soluzione è Pacemaker

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dispositivo per bradicardici ing

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un dispositivo per bradicardici ing' è 'Pacemaker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PACEMAKER

Curiosità e Significato di Pacemaker

La soluzione Pacemaker di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pacemaker per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pacemaker? Un pacemaker è un piccolo dispositivo impiantato nel corpo che aiuta a regolare il battito cardiaco in persone con bradicardia, ossia un battito troppo lento. Funziona inviando impulsi elettrici al cuore per mantenerlo in ritmo normale, migliorando così la qualità di vita. È una tecnologia fondamentale per chi ha problemi di ritmo cardiaco e permette di vivere più serenamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo schermo di un dispositivo elettronico ingDispositivo elettronico desktop o portatile ingUn dispositivo per bombe ad orologeriaUn dispositivo con l elettromagneteDispositivo per misurare la densità di extravergine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pacemaker

Hai trovato la definizione "Un dispositivo per bradicardici ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

M Milano

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A U R T A A R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARCATURA" MARCATURA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.