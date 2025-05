Dispositivo elettronico desktop o portatile ing nei cruciverba: la soluzione è Computer

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dispositivo elettronico desktop o portatile ing' è 'Computer'.

COMPUTER

Curiosità e Significato di "Computer"

La parola Computer è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Computer.

Un computer è un dispositivo elettronico progettato per elaborare dati e informazioni. Può essere desktop, fisso, o portatile, come i laptop. I computer eseguono una vasta gamma di operazioni, dall'elaborazione di testi alla navigazione web, e sono fondamentali per utilizzi personali e professionali.

Come si scrive la soluzione: Computer

Hai davanti la definizione "Dispositivo elettronico desktop o portatile ing" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

U Udine

T Torino

E Empoli

R Roma

