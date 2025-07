Trasferitosi da un altro Paese nei cruciverba: la soluzione è Immigrato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trasferitosi da un altro Paese' è 'Immigrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMMIGRATO

Curiosità e Significato di Immigrato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Immigrato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Immigrato? Immigrato indica una persona che si trasferisce da un paese all’altro, spesso in cerca di migliori opportunità o condizioni di vita. Questo termine sottolinea il movimento volontario e il desiderio di integrarsi in una nuova cultura. Essere immigrati significa affrontare nuove sfide e opportunità, contribuendo anche alla crescita sociale ed economica del paese ospitante. In definitiva, rappresenta un viaggio di speranza e cambiamento.

Come si scrive la soluzione Immigrato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Trasferitosi da un altro Paese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

M Milano

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

