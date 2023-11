Di un altro Paese

o su in(en) in, su imdb, imdb.com. (en) in, su allmovie, all media network. (en) in,...

L'esotismo (estensione del termine esotico, derivato dal greco: t) è un fenomeno culturale che tende ad esaltare ed imitare, specie nell'arte, forme e suggestioni di paesi lontani, sviluppatosi a partire dal XVIII secolo e grandemente diffuso in Europa specialmente dopo il Romanticismo. Il fenomeno è caratterizzato da un fervido apprezzamento di luoghi, popoli e costumi stranieri e talvolta anche il contemporaneo svilimento pessimistico del costume e delle tradizioni patrie.