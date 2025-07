Sostanze proteiche come la pepsina nei cruciverba: la soluzione è Enzimi

ENZIMI

Curiosità e Significato di Enzimi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Enzimi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Enzimi? Gli enzimi sono sostanze proteiche che accelerano le reazioni chimiche nel nostro corpo, come la digestione. La pepsina, ad esempio, aiuta a scomporre le proteine nello stomaco, rendendo più facile l'assorbimento dei nutrienti. In parole semplici, gli enzimi sono i facilitatori naturali delle reazioni biochimiche, fondamentali per il buon funzionamento dell'organismo e per mantenere la salute.

Come si scrive la soluzione Enzimi

Hai trovato la definizione "Sostanze proteiche come la pepsina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

M Milano

I Imola

