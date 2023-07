Suffisso per sostanze proteiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso per sostanze proteiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INA

Significato/Curiosità : Suffisso per sostanze proteiche

Il suffisso "ina" viene spesso utilizzato per indicare sostanze proteiche. Questo suffisso deriva dal termine latino "ina", che indica una piccola dimensione o una versione modificata di qualcosa. Nella biochimica e nella biologia molecolare, il suffisso "ina" viene aggiunto a nomi di proteine per indicare che si tratta di una forma o di una variante proteica specifica. Ad esempio, l'albumina è una proteina presente nel sangue, mentre la caseina è una proteina del latte. Questo suffisso viene utilizzato per identificare e classificare le diverse proteine presenti negli organismi, fornendo una nomenclatura specifica e precisa per queste importanti molecole biologiche. L'utilizzo del suffisso "ina" consente di distinguere e caratterizzare le proteine in base alle loro proprietà e funzioni specifiche, contribuendo così alla comprensione della diversità e complessità delle sostanze proteiche.

