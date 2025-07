Si parla ma si usa anche per parlare nei cruciverba: la soluzione è Lingua

LINGUA

Curiosità e Significato di Lingua

Perché la soluzione è Lingua? La parola lingua indica sia l'organo fondamentale per parlare e gustare, sia il sistema di segni e suoni utilizzato da una comunità per comunicare. È uno strumento indispensabile per condividere pensieri, emozioni e cultura. In breve, rappresenta l'anima di un popolo, un ponte tra le persone e le loro tradizioni. Ecco perché parlare di lingua significa anche parlare di identità.

Come si scrive la soluzione Lingua

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si parla ma si usa anche per parlare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

U Udine

A Ancona

