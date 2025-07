Reso confidenziale e nascosto nei cruciverba: la soluzione è Secretato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Reso confidenziale e nascosto' è 'Secretato'.

SECRETATO

Curiosità e Significato di Secretato

Vuoi sapere di più su Secretato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Secretato.

Perché la soluzione è Secretato? Secretato indica qualcosa che è stato reso segreto, nascosto o confidenziale, spesso con l’intento di proteggerlo da occhi indiscreti. È un termine che si usa per descrivere informazioni o documenti che sono stati sigillati e mantenuti privati, garantendo la loro riservatezza. In sostanza, rappresenta tutto ciò che viene custodito con attenzione per non essere divulgato.

Come si scrive la soluzione Secretato

La definizione "Reso confidenziale e nascosto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A O G U A G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIAGUARO" GIAGUARO

