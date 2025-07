Possono diventare purè nei cruciverba: la soluzione è Patate

PATATE

Curiosità e Significato di Patate

Perché la soluzione è Patate? Le patate sono tuberi molto versatili in cucina, capaci di trasformarsi facilmente in purè, gnocchi, crocchette e molte altre pietanze. La loro consistenza morbida e il sapore delicato le rendono un ingrediente fondamentale in molte ricette tradizionali italiane e non solo. Sono un alimento nutriente e confortante, perfetto per creare piatti caldi e gustosi in ogni stagione.

Come si scrive la soluzione Patate

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

