La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Portare via una persona' è 'Rapire'.

RAPIRE

Curiosità e Significato di Rapire

Vuoi sapere di più su Rapire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rapire.

Perché la soluzione è Rapire? Rapiere significa prendere qualcuno di nascosto e portarlo via con sé, spesso con intenti illeciti o violenti. Si usa spesso per descrivere il rapimento di persone, come ostaggi o vittime di sequestri. La parola richiama un’azione improvvisa e decisa, che coinvolge sottrarsi alla libertà altrui in modo rapido e clandestino, lasciando intendere un atto di forza o inganno.

Come si scrive la soluzione Rapire

Non riesci a risolvere la definizione "Portare via una persona"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M M I A S Mostra soluzione



