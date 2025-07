Numeri di riconoscimento all università nei cruciverba: la soluzione è Matricole

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Numeri di riconoscimento all università' è 'Matricole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATRICOLE

Curiosità e Significato di Matricole

Hai risolto il cruciverba con Matricole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Matricole.

Perché la soluzione è Matricole? Le matricole sono i numeri di riconoscimento assegnati agli studenti universitari al momento dell’iscrizione. Servono a identificare ciascun studente all’interno dell’università e vengono usati per accedere ai servizi e alle feste di benvenuto. Questi numeri rappresentano il primo passo nel percorso accademico, segnando l’inizio di una nuova avventura universitaria.

Come si scrive la soluzione Matricole

La definizione "Numeri di riconoscimento all università" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

