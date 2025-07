Non mancano nei presepi nei cruciverba: la soluzione è Magi

Home / Soluzioni Cruciverba / Non mancano nei presepi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non mancano nei presepi' è 'Magi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGI

Curiosità e Significato di Magi

La parola Magi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Magi.

Perché la soluzione è Magi? I Magi sono i saggi provenienti dall'Oriente che, secondo la tradizione natalizia, visitarono Gesù bambino portando doni preziosi. Non mancano nei presepi perché rappresentano l'adorazione dei primi fedeli, simbolo di rispetto e devozione. Sono figure fondamentali nel racconto natalizio, arricchendo la scena con il loro significato di ricerca spirituale e incontro tra culture diverse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Luoghi in cui non mancano gli ammalatiI presepi con personaggi in carne e ossaNon mancano negli stabilimenti balneariNon mancano all inventoreNon mancano sul greto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Magi

Se "Non mancano nei presepi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T O I T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CEROTTI" CEROTTI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.