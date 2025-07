Lo indossano i palombari nei cruciverba: la soluzione è Scafandro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo indossano i palombari' è 'Scafandro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAFANDRO

Curiosità e Significato di Scafandro

Vuoi sapere di più su Scafandro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Scafandro.

Perché la soluzione è Scafandro? Lo scafandro è un attrezzatura protettiva indossata dai subacquei professionisti, come i palombari, per esplorare profondità marine con sicurezza. Si tratta di un casco di metallo collegato a una tuta resistente, che permette di respirare e lavorare sott’acqua senza rischi. Un vero e proprio secondo habitat indispensabile per le immersioni in ambienti ostili.

Come si scrive la soluzione Scafandro

Se "Lo indossano i palombari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

