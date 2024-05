La Soluzione ♚ Lo indossano le Indiane La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SARI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo indossano le Indiane. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo indossano le indiane: Anche qui gli elio e le storie tese nelle serate indossano vari travestimenti: la prima esibizione nella seconda serata indossano dei completini rosa;... Il sari, saree o shari (in hindi ; in bengali ; in tamil ; in oriya ) è un tradizionale indumento femminile del subcontinente indiano, le cui origini risalgono al 100 a.C., ed è intuibilmente uno dei pochissimi indumenti ad essere stato tramandato per così tanti secoli. Esso consiste in una fascia di stoffa larga circa un metro, la cui lunghezza può variare dai quattro ai nove metri, che viene avvolta intorno al corpo dell'indossatrice con metodi che variano a seconda della sua funzione. Lo stile più comune di indossare il sari è lo stile Nivi, che ha origine in Andhra Pradesh, in India e consiste nell'avvolgerlo intorno ...

