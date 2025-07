Lo era il mitico gigante Polifemo nei cruciverba: la soluzione è Ciclope

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo era il mitico gigante Polifemo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era il mitico gigante Polifemo' è 'Ciclope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICLOPE

Curiosità e Significato di Ciclope

Vuoi sapere di più su Ciclope? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ciclope.

Perché la soluzione è Ciclope? Il termine Ciclopè deriva dalla mitologia greca e indica un gigante con un solo occhio al centro della fronte, come Polifemo. Questa parola è spesso usata per descrivere figure immense o con caratteristiche straordinarie, simbolo di potenza e mistero. In contesti moderni, può anche riferirsi a qualcosa di gigantesco o imponente, mantenendo vivo il ricordo di questo affascinante personaggio mitologico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo era PolifemoLo era il mitico cavallo PegasoLo era Guido GozzanoIeri lo era ieriPer i Romani era lo stesso che Cartaginesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ciclope

Se "Lo era il mitico gigante Polifemo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U T S S R C E A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESUSCITARE" RESUSCITARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.