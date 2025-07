La prima parola che si dice al telefono nei cruciverba: la soluzione è Pronto

PRONTO

Curiosità e Significato di Pronto

Approfondisci la parola di 6 lettere Pronto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pronto? Pronto è la parola che si pronuncia all'inizio di una conversazione telefonica in Italia, per segnalare che si è disponibili e pronti a parlare. È un modo gentile e immediato per avviare il dialogo, creando un collegamento tra le persone al primo contatto. Usata quotidianamente, questa semplice espressione rappresenta l'apertura e la disponibilità nel mondo delle comunicazioni telefoniche.

Come si scrive la soluzione Pronto

Hai davanti la definizione "La prima parola che si dice al telefono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

