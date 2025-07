La colpisce il pallone calciato troppo in alto nei cruciverba: la soluzione è Traversa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La colpisce il pallone calciato troppo in alto' è 'Traversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVERSA

Curiosità e Significato di Traversa

La parola Traversa è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Traversa.

Perché la soluzione è Traversa? La traversa è la barra orizzontale che si trova sopra la porta della porta da calcio. Quando il pallone colpisce troppo in alto e si schianta contro di essa, spesso devia il tiro o evita il gol. È un elemento fondamentale nel gioco, che può salvare o condannare una squadra. Quindi, la traversa è quella barriera che può decidere le sorti di una partita.

Come si scrive la soluzione Traversa

Hai davanti la definizione "La colpisce il pallone calciato troppo in alto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M T E A Mostra soluzione



