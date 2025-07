L osso del tallone nei cruciverba: la soluzione è Calcagno

CALCAGNO

Curiosità e Significato di Calcagno

Perché la soluzione è Calcagno? Il calcagno è l’osso più grande del tallone, che sostiene tutto il peso del corpo durante la camminata e la corsa. Situato nella parte posteriore del piede, rappresenta un punto di ancoraggio per tendini e legamenti fondamentali per il movimento. Conoscere questa struttura aiuta a comprendere meglio le problematiche legate al tallone, come infiammazioni o dolori.

Come si scrive la soluzione Calcagno

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

