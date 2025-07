Idea che tormenta nei cruciverba: la soluzione è Assillo

ASSILLO

Curiosità e Significato di Assillo

Perché la soluzione è Assillo? Assillo indica un pensiero o una preoccupazione persistente che non dà tregua, un tormento continuo che assilla la mente. È spesso usato per descrivere ansie, dubbi o desideri che non si riescono a scrollare di dosso. In breve, rappresenta quella pressione interiore che ci mette costantemente alla prova e ci impedisce di trovare pace. Capire questo sentimento aiuta a affrontarlo con maggiore consapevolezza.

Come si scrive la soluzione Assillo

Se "Idea che tormenta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

