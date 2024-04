La definizione e la soluzione di 7 lettere: È ossessionato da un idea. MANIACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità. Più frequentemente costituisce una fase del disturbo bipolare, caratterizzato dall'alternarsi di fasi depressive e maniacali. Sintomi maniacali si possono riscontrare anche in altre patologie mentali (es. schizofrenia) o in conseguenza all'utilizzo di alcol e droghe. Nell'uso comune il termine "mania" indica invece idee e/o comportamenti ossessivi presenti in altre psicopatologie, come il disturbo ossessivo-compulsivo.





maniaco

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

maniaco m sing

chi ha un forte interesse per qualcosa è un maniaco dello sci

Sillabazione

ma | nì | a | co

Pronuncia

IPA: /ma'niako/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale maniacus, che deriva dea latino tardo mania cioè "mania"

Sinonimi

fissato, esaltato, fanatico, appassionato,

squilibrato, patito, ostinato

( senso figurato ) invasato

invasato (senso figurato) pazzo, squilibrato, folle, criminale

Contrari

persona equilibrata, persona normale

Parole derivate

computermaniaco, internetmaniaco, maniacale, maniaco-depressivo, mitomaniaco, sessuomaniaco, tecnomaniaco

Termini correlati