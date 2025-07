Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi nei cruciverba: la soluzione è Praticare

Home / Soluzioni Cruciverba / Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi' è 'Praticare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATICARE

Curiosità e Significato di Praticare

Approfondisci la parola di 9 lettere Praticare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Praticare? Praticare significa mettere in atto un’attività o seguire con costanza insegnamenti e regole, come fare sport o rispettare i precetti religiosi. È l’azione di applicare concretamente ciò che si impara, migliorandosi giorno dopo giorno. In breve, praticare è l’impegno quotidiano per crescere e realizzare i propri obiettivi, dimostrando dedizione e passione in ogni gesto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fare punti in sport come calcio pallanuotoFare un taglio sulla sommaRelativo ad uno sport in acquaLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland Garros

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Praticare

Hai trovato la definizione "Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I M T E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERITO" MERITO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.