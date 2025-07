Divisione in due di un concetto nei cruciverba: la soluzione è Dicotomia

DICOTOMIA

Curiosità e Significato di Dicotomia

Perché la soluzione è Dicotomia? La parola dicotomia indica una divisione netta tra due parti opposte o contrapposte, come bianco e nero o vero e falso. È usata spesso in filosofia, scienze e discussioni per descrivere suddivisioni chiare e distinte di concetti complessi. In sintesi, rappresenta un modo semplice di distinguere e analizzare le differenze fondamentali tra due elementi. Un modo efficace per comprendere le sfumature di ogni argomento.

Come si scrive la soluzione Dicotomia

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T C I O R T A Mostra soluzione



