La divisione di una parola in due a fine e inizio verso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La divisione di una parola in due a fine e inizio verso' è 'Tmesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TMESI

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Perché la soluzione è Tmesi? Quando si parla di TMESI, si fa riferimento a un processo linguistico che consiste nel dividere una parola in due parti, una a fine verso e l’altra all’inizio del verso successivo. Questa tecnica permette di mantenere la continuità del testo e di adattare le parole alla struttura poetica o ritmica. È un modo per integrare le parole nel flusso del verso senza interrompere il senso complessivo.

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La divisione di una parola in due a fine e inizio verso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tmesi

Questa pagina è dedicata alla definizione "La divisione di una parola in due a fine e inizio verso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tmesi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La divisione di una parola in due a fine e inizio verso

La divisione di una parola in due a fine e inizio verso Risposta: TMESI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

T Torino M Milano E Empoli S Savona I Imola

La soluzione 'Tmesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La divisione di una parola in due a fine e inizio verso". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.