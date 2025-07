Dediti alle razzie nei cruciverba: la soluzione è Predaci

Home / Soluzioni Cruciverba / Dediti alle razzie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dediti alle razzie' è 'Predaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREDACI

Curiosità e Significato di Predaci

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Predaci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Predaci? Predaci deriva dal verbo predare, che significa attaccare e saccheggiare, spesso in modo violento. È un termine che richiama l'azione del predatore che sfrutta le debolezze delle vittime per depredarle. Utilizzato anche in senso figurato, indica chi approfitta delle occasioni altrui senza scrupoli. Insomma, i predaci sono coloro che si dedicano alle razzie, rubando con astuzia e spregiudicatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono dediti ad attività beneficheDediti ai delittiCompiono razzie nei pollaiLo è il film premiato ai Razzie AwardsDediti al dolce far niente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Predaci

Hai davanti la definizione "Dediti alle razzie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E F R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FERREE" FERREE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.