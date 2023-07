Dediti al dolce far niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dediti al dolce far niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OZIOSI

Significato/Curiosita : Dediti al dolce far niente

Profittevole come può accadere che si presenti nel caso del cosiddetto "dolce far niente" inteso come «uno stato di ozio felice e spensierato». dapprima furono... oziosi, in «quaderni storici», 1973, n. 23, pp. 359–389. g. de miranda, una quiete operosa. forme e pratiche dell'accademia napoletana degli oziosi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

