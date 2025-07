Commovente ed emozionante nei cruciverba: la soluzione è Toccante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Commovente ed emozionante' è 'Toccante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOCCANTE

Curiosità e Significato di Toccante

Vuoi sapere di più su Toccante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Toccante.

Perché la soluzione è Toccante? Touchante descrive qualcosa che suscita emozioni profonde, come una scena che commuove o un ricordo che rimane nel cuore. È usato per indicare cose che, grazie alla loro delicatezza o sincerità, riescono a coinvolgere emotivamente chi le vive. In definitiva, è il termine perfetto per raccontare qualcosa che tocca l'animo e rimane impresso.

Come si scrive la soluzione Toccante

Stai cercando la risposta alla definizione "Commovente ed emozionante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M C C T I À O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMICITÀ" COMICITÀ

