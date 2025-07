Abitino leggero che si metteva indosso al neonato nei cruciverba: la soluzione è Coprifasce

Abitino leggero che si metteva indosso al neonato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Abitino leggero che si metteva indosso al neonato' è 'Coprifasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPRIFASCE

Curiosità e Significato di Coprifasce

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Coprifasce, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Coprifasce? Il coprifasce è un leggero indumento che si indossa sopra le fasce del neonato, proteggendole e mantenendole pulite senza costringerlo. È utile soprattutto nei primi mesi, quando il bambino ha bisogno di comfort e praticità. Questo accessorio semplice e funzionale rappresenta un modo delicato per prendersi cura dei più piccoli, garantendo loro benessere e comodità fin dai primi giorni di vita.

Come si scrive la soluzione Coprifasce

Non riesci a risolvere la definizione "Abitino leggero che si metteva indosso al neonato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

P Padova

R Roma

I Imola

F Firenze

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

