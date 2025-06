Una corda che si metteva al collo nei cruciverba: la soluzione è Capestro

CAPESTRO

Curiosità e Significato di "Capestro"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Capestro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Capestro? Il termine capestro si riferisce a una corda o una fune, spesso utilizzata per legare il collo di un animale o, in contesti più drammatici, come strumento di esecuzione. Originariamente, era impiegato per catturare e controllare gli animali, ma ha assunto anche connotazioni più cupe, evocando immagini di pena capitale. Oggi, la parola è spesso usata in senso figurato per descrivere situazioni opprimenti o vincolanti nella vita quotidiana.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La corda della forcaCorda usata per impiccareAl collo dell impiccatoSi avvolge intorno al colloSi allaccia al collo dei bimbiSi mette al collo del bebè quando mangia

Come si scrive la soluzione Capestro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una corda che si metteva al collo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P N I U I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAUSINI" PAUSINI

