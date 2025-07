Una coppia di calze nei cruciverba: la soluzione è Paio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una coppia di calze' è 'Paio'.

PAIO

Curiosità e Significato di Paio

La parola Paio è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Paio.

Perché la soluzione è Paio? Paio indica due elementi uguali, come due calze indossate insieme. È un termine usato per descrivere una coppia di oggetti abbinati, spesso di abbigliamento o accessori. In italiano, quando si parla di calze, si dice “un paio di calze”, sottolineando che sono due unità complementari. È un modo semplice e comune per riferirsi a due pezzi che vanno sempre insieme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Calze in coppiaUn paio di calze riunite in coppiaReggono le calzeLa coppia in tombolaUna delle due metà d una coppia

Come si scrive la soluzione Paio

Se "Una coppia di calze" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

