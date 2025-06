Un paio di calze riunite in coppia nei cruciverba: la soluzione è Collant

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un paio di calze riunite in coppia' è 'Collant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLANT

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Collant: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Collant? I collant sono un indumento di nylon o elastan che copre gambe e fianchi, offrendo comfort e stile. Spesso venduti in coppia, sono ideali per completare un outfit elegante o casual. La parola richiama l’idea di due calze unite, simbolo di praticità e moda. Un accessorio versatile che non può mancare nel guardaroba femminile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Calze in coppiaReggono le calzeLa coppia in tombolaUna delle due metà d una coppiaUn soggetto della coppia

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

