Un tipo di pasta corta nei cruciverba: la soluzione è Sedani

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di pasta corta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tipo di pasta corta' è 'Sedani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDANI

Curiosità e Significato di Sedani

Approfondisci la parola di 6 lettere Sedani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sedani? I sedani sono un tipo di pasta corta e cilindrica, simile a piccoli tubi, molto usati in cucina per piatti saporiti e ricchi di condimento. La loro forma permette di trattenere bene sughi e salse, rendendoli ideali per ricette semplici o elaborate. Perfetti con pomodoro, panna o verdure, i sedani sono un classico della tradizione italiana da gustare in ogni occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pasta corta della CampaniaUn tipo di pasta da minestronePasta corta a mollaTipo di pasta ripienaPasta corta di grano duro tipica della Campania

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sedani

La definizione "Un tipo di pasta corta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A I T T L U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUTORIAL" TUTORIAL

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.