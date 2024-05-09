Pasta corta a molla

SOLUZIONE: FUSILLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pasta corta a molla" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pasta corta a molla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fusilli? I fusilli sono un tipo di pasta caratterizzata da una forma a spirale o a vite, che permette di trattenere bene sughi e condimenti. La loro struttura elastica e resistente permette di essere utilizzati in molte ricette, donando un tocco di originalità al piatto. Ideali per piatti caldi o freddi, sono molto apprezzati per la loro capacità di amalgamarsi con vari ingredienti. La consistenza e la forma contribuiscono a creare un piatto gustoso e ben bilanciato.

Se la definizione "Pasta corta a molla" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pasta corta a molla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fusilli:

F Firenze U Udine S Savona I Imola L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pasta corta a molla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

