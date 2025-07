Un rimedio per l emicrania nei cruciverba: la soluzione è Cachet

CACHET

Curiosità e Significato di Cachet

La parola Cachet è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cachet.

Perché la soluzione è Cachet? Il termine cachet deriva dal francese e indica un sigillo, un timbro o un contrassegno di valore. In ambito medico o cosmetico, si riferisce a piccoli cerotti o impacchi utilizzati per alleviare dolori come l'emicrania. Questi rimedi locali offrono sollievo immediato, combinando praticità e efficacia. Insomma, un modo semplice e rapido per affrontare il mal di testa.

Come si scrive la soluzione Cachet

La definizione "Un rimedio per l emicrania" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N N E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENNA" SENNA

