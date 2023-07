La validità del rimedio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La validità del rimedio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EFFICACIA

Significato/Curiosità : La validità del rimedio

L'"efficacia" si riferisce alla capacità di un rimedio, un trattamento o una soluzione di produrre i risultati desiderati o di raggiungere l'obiettivo prefissato. Misurare l'efficacia di un determinato intervento significa valutare quanto sia efficace nel risolvere o migliorare una determinata situazione, problema o condizione. L'efficacia può essere valutata attraverso metodi scientifici, studi clinici o dati empirici che dimostrano l'effetto positivo e desiderato del rimedio. È un fattore cruciale nella valutazione di farmaci, terapie, strategie di gestione o soluzioni per determinate situazioni. L'efficacia è importante per garantire che le azioni intraprese siano benefiche e che i risultati ottenuti siano coerenti con gli obiettivi stabiliti.

