La Soluzione ♚ Un pregiato crostaceo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un pregiato crostaceo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARAGOSTA

Curiosità su Un pregiato crostaceo: Rotondo e per questo indicata per accompagnare pesci, crostacei (in particolare gamberetti), toast pregiati e waffles. negli stati uniti e in canada la salsa... Le aragoste (Palinuridae Latreille, 1802) formano una famiglia di crostacei dell'ordine Decapoda.

